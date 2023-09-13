فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الريان القطري يتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي

الأسرى يقررون تعليق خطوة الإضراب بعد تراجع الاحتلال عن قرار تقليص الزيارات

رسمياً.. فيراتي من سان جيرمان إلى العربي القطري

عائلة الشهيد نزار بنات: شهادة أحد ضباط "المباحث الجنائية" أمام المحكمة كاذبة

إصابة أسينسيو تتسبب بصدمة في باريس سان جيرمان

4 شهداء وإصابات في انفجار شرق غزة

الموقف النهائي لكلوب من تدريب منتخب ألمانيا خلفاً لفليك

استشهاد جنديين سوريين إثر عدوان إسرائيلي على طرطوس

أبو مرزوق: ما يجري في "عين الحلوة" تدمير للمخيم تحت عنوان محاربة الإرهاب

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

رسمياً.. فيراتي من سان جيرمان إلى العربي القطري

13 سبتمبر 2023 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
...
رسمياً.. فيراتي من سان جيرمان إلى العربي القطري

طوى نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، أحد رموز الحقبة القطرية مع باريس سان جرمان، صفحة بطل فرنسا ليفتح أخرى بانتقاله اللافت إلى العربي القطري الأربعاء.

بعد 11 عامًا في باريس، قرّر اللاعب المكنّى "البومة الصغيرة" خوض تحدّ جديد في مسيرته، بقبول العرض المقدم من الإمارة الخليجية الغنية بالغاز التي استضافت مونديال 2022.

وسينضم فيراتي إلى زميله السابق في سان جرمان قلب الدفاع الدولي عبدو ديالو، لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا، والمهاجمين السوري عمر السومة والتونسي يوسف المساكني.

ونقل سان جرمان في بيان الأربعاء عن رئيسه القطري ناصر الخليفي قوله إن فيراتي "لعب دوراً رئيساً في تاريخنا العظيم"، فيما اعتبر الإيطالي في البيان نفسه أن "باريس والنادي والمشجعين سيحظون دائماً بمكانة خاصة جداً في قلبي. سأظل باريسياً إلى الأبد".

من جهته، نشر العربي القطري فيديو عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، يظهر فيه فيراتي مرتدياً قميص النادي الأحمر، وعلّق عليه بوسم "فيراتي عرباوي".

وألحقه بصور خلال التوقيع، مشيراً إلى أن العقد يمتد لثلاث سنوات، من دون الإشارة إلى تفاصيله الماديّة.

المصدر / فلسطين اونلاين
#باريس سان جرمان #فيراتي #العربي القطري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة