إصابة أسينسيو تتسبب بصدمة في باريس سان جيرمان

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنباء سيئة بخصوص النجم الإسباني ماركو أسينسيو، بعد تأكيد تقارير أن إصابته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، أخطر مما كان متوقعًا.



وأصيب أسينسيو في مباراة المنتخب الإسباني أمام جورجيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024، حيث اضطر لاعب باريس سان جيرمان إلى الانسحاب بسبب آلام في القدم.



وبعد مغادرته معسكر منتخب إسبانيا، عاد اللاعب مباشرة إلى باريس، لكن رغم عدم وجود تقرير طبي حتى الآن يؤكد مدى خطورة إصابته، إلا أن تصريحات مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي تشير إلى أنها ستستمر لأكثر من شهر.



واعترف المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" قائلًا: "لن يصل أولمو ولا أسينسيو للمباريات المقبلة"، مع العلم أن منتخب "لاروخا" سيعود إلى أجواء المباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر، وسيخوض المباراة الأولى ضد إسكتلندا في الثاني عشر من ذلك الشهر.



وسيكون غياب أسينسيو عن المباريات المقبلة لباريس سان جيرمان، بمثابة انتكاسة لنادي العاصمة الفرنسية والمدير الفني لويس إنريكي، الذي كان يعتمد كثيرًا على النجم السابق لريال مدريد الإسباني في بداية الدوري الفرنسي.



ويرتقب أن يغيب الجناح الإسباني عن أول مباراة للنادي الباريسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني الأسبوع المقبل، وأيضًا عن الكلاسيكو ضد مارسيليا، والرحلة إلى نيوكاسل الإنجليزي بدوري الأبطال، والمواجهة المنتظرة ضد رين في "الليغ 1".



وخاض أسينسيو الذي انتقل هذا الصيف إلى النادي الباريسي قادمًا من ريال مدريد، 3 مباريات بالدوري الفرنسي، بواقع 234 دقيقة لعب، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين