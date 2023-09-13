4 شهداء وإصابات في انفجار شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 4 مواطنين، وإصابة 19 أخرين، بينهم إصابات خطيرة، جراء انفجار وقع قرب مخيم ملكة شرق مدينة غزة مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت الوزارة في تصريح مقتصب، بارتقاء 4 شهداء وإصابة 19 مواطناً شرق مدينة غزة مساء اليوم.

وأوضحت أن الشهداء والجرحى وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وأن الطواقم الطبية لا زالت تتعامل مع الإصابات.

وأفادت مصادر عائلية، أن الشهداء الأربعة، هم: براء وائل الزرد، محمد عمر قدوم، أحمد عز الدين الجعبري، ناصر رامي نوف ل.

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وفي وقت سابق من مساء اليوم، أصيب 6 مواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المتظاهرين، الذين شاركوا مساءً في مهرجان وطني لإحياء ذكرى اندحار الاحتلال من غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين