الموقف النهائي لكلوب من تدريب منتخب ألمانيا خلفاً لفليك

ستبعد مارك كوسيكي، وكيل أعمال يورغن كلوب، المدير الفني الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي، تولي موكله الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، خلفًا للمقال هانز فليك.



وعقب إعفاء فليك من منصبه مدربًا للمانشافت، جاء اسم كلوب من بين الأسماء المرشحة لخلافته؛ لكن كوسيكي نفى هذه الاحتمالية تمامًا، وقال إن "يورغن لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول وليس متاحًا لتولي منصب مدرب المنتخب".



ويرتبط كلوب الذي اضطر إلى إعادة بناء جزء كبير من "الريدز" هذا الصيف، بعقد مع ليفربول حتى 2026، وكان الموسم الماضي من أصعب المواسم منذ وصوله إلى أنفيلد، حيث فشل فريقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وسينافس هذا العام في الدوري الأوروبي.



وجاءت إقالة فليك قبل تسعة أشهر فقط من استضافة ألمانيا لنهائيات كأس أوروبا من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز المقبل، فيما يتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الألماني ومدرب ألمانيا السابق الذي قادها إلى نهائي مونديال 2002، الإشراف مؤقتًا على المنتخب بانتظار تعيين مدرب جديد.



ومن الأسماء المرشحة التي تداولتها الصحف المحلية لخلافة فليك، يبرز اسم جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق المقال من منصبه في مارس/ آذار الماضي، والنمساوي أوليفر غلاسنر الفائز مع آينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي، وشتيفان كونتس بطل أوروبا مرتين مع منتخب الشباب (عامي 2017 و2021).

المصدر / فلسطين اونلاين