أبو مرزوق: ما يجري في "عين الحلوة" تدمير للمخيم تحت عنوان محاربة الإرهاب

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، إن "ما يجري في مخيم عين الحلوة الآن هو تدمير للمخيم تحت عنوان محاربة الإرهاب، ولكن بدون نتائج حقيقية تُذكر".

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة له على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، "حاولنا جاهدين مساعدة من هو في مأزق ولكن التعهدات التي قُطعت لنا بلا معنى".

ووصل أبو مرزوق، مساء أمس الثلاثاء، إلى لبنان لبحث تطورات الأوضاع في المخيمات وجهود وقف إطلاق النار في عين الحلوة جنوبي لبنان.



وفي أثناء اللقاءات التي عقدها أبو مرزوق، تجدد الاشتباكات المسلحة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة.

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ووفق مصادر لبنانية فقد أصيب جراء الاشتباكات مساء اليوم عدد من الأشخاص، في مخيم عين الحلوة.

وأفادت منصة "مخيمات لبنان بوست"، بعودة اشتعال الاشتباكات بالقذائف الثقيلة والرشاشات في محور جبل الحليب حطين، في مخيم عين الحلوة.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، توسعت رقعة الاشتباكات من جبل الحليب – حطين إلى محور التعمير – البركسات داخل مخيم عين الحلوة بين حركة فتح والمجموعات الإسلامية المسلحة، وسمعت أصداء القذائف الصاروخية في مدينة صيدا.

وذكرت أن مخيم عين الحلوة شهد سلسلة خروق لوقف إطلاق النار تركزت قبل الظهر في حي حطين، وأدى سقوط قذيفة على أحد منازل الحي إلى اشتعال النيران فيه.

كما سمع بعد الظهر دوي قذيفتين تبعهما إطلاق نار، ما لبثت أن تطورت إلى تجدد الاشتباكات بين فتح والمجموعات المسلحة على محور حي حطين جبل الحليب.

وتسببت الاشتباكات بنزوح المزيد من العائلات من المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات