إخلاء درنة من السكان لاستكمال عمليات البحث والانقاذ

قالت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، إن "الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحفيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ".

جاء ذلك وفق ما صرح به للأناضول الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، طارق الخراز.

وقال الخراز إن "الجيش أخلى درنة من السكان والصحفيين لإفساح المجال لفرق الإنقاذ المحلية والدولية للعمل وانتشال ضحايا إعصار (دانيال)".

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والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سعد الدين عبد الوكيل للأناضول، إن عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف" دون ذكر عددهم.

وأضاف أن "حصيلة الوفيات تعتبر أولية وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر" مرجحا ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.

المصدر / الأناضول