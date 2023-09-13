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الهلال يسعى للانفراد في صدارة الدوري السعودي والتعاون يواجه الأهلي

13 سبتمبر 2023 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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الهلال يسعى للانفراد في صدارة الدوري السعودي والتعاون يواجه الأهلي

بعد توقف دام 11 يوماً بسبب "أيام فيفا" التي أقام خلالها الأخضر معسكراً في نيوكاسل، تعود عجلة الدوري السعودي لكرة القدم للدوران الخميس مع انطلاق الجولة السادسة التي تشهد مواجهة قوية بين التعاون الثاني والأهلي الرابع.

وخسر المنتخب السعودي مباراته الأولى باشراف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني أمام كوستاريكا 1-3 ودياً، ثم أمام كوريا الجنوبية 0-1.

وبعد خسارة طرفي جدّة، الاتحاد والأهلي في الجولة السابقة ونزولهما عن الصدارة، صعد الهلال إلى المركز الأول بـ13 نقطة بالتساوي مع التعاون مفاجأة بداية الدوري.

ويسعى الهلال لتحقيق فوز جديد يدافع من خلاله عن صدارته، عندما يستقبل جاره الرياض الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويسير "الزعيم" بخطى ثابتة، خصوصاً بعد اكتمال صفوفه، آملاً في مشاركة أولى لنجمه البرازيلي الجديد نيمار الذي خاض مبارتين مع بلاده في تصفيات مونديال 2026 وانفرد بالرقم القياسي لافضل مسجل في تاريخ سيليساو.

ونجح الهلال في الصعود للصدارة بعد فوزه المثير على الاتحاد المتصدر السابق 4-3.

وبالإضافة إلى نيمار، يبرز في الهلال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو.

على الجانب الأخر، وبعد البداية الجيدة في أول مباراتين، تلقى الرياض ثلاث هزائم متتالية دون أن يسجل أي هدف، كان آخرها أمام ضيفه الأخدود رفيقه في الصعود، فتراجع إلى المركز الخامس عشر.

المصدر / فلسطين اونلاين
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