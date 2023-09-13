وفد "حماس" يلتقي مسؤولين لبنانيين ويدعو لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد الطقوش.

وبحسب بيان صدر عن "حماس"، فقد أثنى الوفد على دور الجهات اللبنانية والشخصيات الرسمية والحزبية والفصائل الفلسطينية في تحقيق الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مؤكدًا أهمية استمرار كافة الجهود من كافة القوى لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم "عين الحلوة".

ووضع الوفد الجهات والشخصيات الرسمية بتفاصيل اللقاء مع حركة "فتح" مساء أمس في السفارة الفلسطينية في بيروت، مؤكدًا "ضرورة وقف إطلاق النار فورًا وسحب المظاهر العسكرية في مخيم عين الحلوة، وعودة المهجرين وتسليم المطلوبين وتحريم الاقتتال الفلسطيني وسحب المسلحين من المدارس وتهدئة الأجواء".

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ونقل البيان عن أبو مرزوق قوله إنه "أجرينا اتفاقًا ملزمًا مع حركة فتح يقضي بضرورة التشاور والتنسيق بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية حول الخطوات والإجراءات والسياسات المتعلقة بالشأن الفلسطيني في لبنان".

مؤكدًا أنه "تم التوافق على أن المسؤول عن الأمن في المخيمات الفلسطينية في لبنان يجب أن يكون قوة فلسطينية مشتركة وليس فصيلًا واحدًا، فكل الفصائل مسؤولة عن المخيم".

واعتبر وفد "حماس" أن "وقف إطلاق النار ضرورة وطنية بهدف الحفاظ على مخيم عين الحلوة والوجود الفلسطيني في لبنان".

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين قوات الأمن الوطني وحركة فتح من جهة، ومسلحين من فصائل في المخيم، قبل شهر، أسفرت عن مقتل 14 شخصا، وجرح أكثر من 60 آخرين، واضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم إلى الفرار من منازلهم.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "أونروا" حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين