اعتذار 3 لاعبين عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قدم لاعبو التعزيز الثلاثة اعتذارهم عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي في بطولة الألعاب الآسيوية التي ستنطلق يوم 23 سبتمبر الجاري في الصين.

واعتذر الثلاثي ( محمود أبو وردة، ومحمد صالح، ورامي حمادة) ، عن المشاركة مع المنتخب لأسباب مختلفة، حيث يعاني أبو وردة من إصابة ستغيبه عن الملاعب لأسبوعين، في حين لم تكتمل جاهزية محمد صالح، بينما يغيب حمادة لأسباب خاصة، حيث تم اختيار الثلاثي كلاعبين تعزيز فوق سن 23 عاما.

واستعان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب أبو جزر، بعدد من اللاعبين من مواليد 1999، وسينضم أبرزهم الحارس محمد عزت، واللاعبين وليد القنبر وفادي قطميش وغيرهم، حيث تشترط البطولة تواجد لاعبين سبق وأن شاركوا بنسخة سابقة من هذا الجيل.

وتضم البعثة (إيهاب ابو جزر وهاني المصدر ومحمد شطارة وعمر بركات ورمزي ابو قنوع وسلام صالح واياد سعد وابراهيم ابو ماضي) جهاز فني وإداري، واللاعبون هم (وليد القنبر وجدي نبهان ومحمود ابو وردة ومحمد أحمد ومحمد صالح وماتياس مادينا وفادي قطميش وعميد صوافطة وابراهيم ابو عمير واحمد دغيم وأدهم خويلد واحمد كلاب وحمزة حسين وجبران يوسف ورامي حمادة وخالد النبريص وداوود عراقي وسامر زبيدة وزيد القنبر وانس بني عودة وعمر كايد وعلي ربعي).

وتنطلق البطولة يوم 23 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر القادم، وتشارك فلسطين بسبعة عشر لعبة مختلفة.

ويواجه الأولمبي نظيره القطري يوم 22 من سبتمبر الجاري، واليابان يوم 25 من ذات الشهر، علما أن بعثة المنتخب ستغادر للصين صباح غدا الخميس.

ولم يتمكن المنتخب الأولمبي من التأهل لنهائيات كأس آسيا، رغم تحقيقه فوزين في التصفيات على البحرين وباكستان وخسارة من اليابان.