غزة.. وفد برلماني يزور قصر العدل ويؤكد دعم "القضاء" لتحقيق العدالة

زار وفد برلماني برئاسة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، المجلس الأعلى للقضاء في قصر العدل بمدينة عزة، لتعزيز التعاون المشترك بين السلطتين.

وضم الوفد إلى جانب بحر، كلاً من النواب: محمد فرج الغول، وعبد الرحمن الجمل، وهدى نعيم، بالإضافة إلى لفيف من الإدارة العليا للمجلس التشريعي.

وكان في استقبال وفد التشريعي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون وأمين عام المجلس وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد بحر أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، ودعم المجلس التشريعي للسلطة القضائية لإرساء العدل وإحقاق الحق وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وأوضح أن المجلس التشريعي يتابع مستوى التطور والإنجاز الذي تحققه المنظومة القضائية على مستوى مؤشرات فصل الدعاوى القضائية، وجهود الحد من إطالة أمد التقاضي، والتطوير المؤسسي وتدريب القضاة ورفد القضاء بالكفاءات.

وأكد بحر أن المجلس التشريعي لن يدخر جهداً في دعم وإسناد القضاء في مجال سن التشريعات وتلبية احتياجاته، ودعم تنفيذ الأحكام النهائية والباتة، مشيرًا إلى أن التشريعي يعكف على إقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، الذي سيسهم في تحقيق الردع العام، وكذلك قانون تصفية التركات، مشيدًا بتعاون القضاة في مناقشة مشاريع القوانين.

من جانبه، رحب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون بالوفد البرلماني، مؤكدا أن القضاء يستشعر الدعم من المجلس التشريعي بما يعزز انفاذ القانون وإرساء العدل.

وشدد على أن استقلال القضاء وانفاذ أحكامه يؤدي إلى استقرار المجتمع، مستعرضًا أبرز أعمال منظومة القضاء.

وأطلع المدهون الوفد البرلماني، على نتائج الزيارة الخارجية لوفد المجلس الأعلى للقضاء.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد البرلماني درع القدس للمجلس الأعلى للقضاء تقديراً لجهوده.

المصدر / فلسطين أون لاين