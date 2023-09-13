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الطاقة الدولية: تخفيضات "أوبك+" ستسبب عجزا كبيرا بسوق النفط

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الطاقة الدولية: تخفيضات "أوبك+" ستسبب عجزا كبيرا بسوق النفط

13 سبتمبر 2023 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن تمديد مجموعة "أوبك+" لتخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2023، سيؤدي إلى عجز كبير في الإمدادات خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري، أن السوق النفطية قد تتحول لفائض مطلع العام المقبل في حال إلغاء التخفيضات الطوعية التي ينفذها أعضاء "أوبك+".

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، ثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بدلا من سبتمبر/أيلول الجاري.

كما أعلنت روسيا عن تمديد قرار خفض تطوعي في إنتاجها من النفط الخام، بمقدار 300 ألف برميل يوميا، لينتهي في ديسمبر/كانون أول المقبل.

وقدر تقرير وكالة الطاقة، نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في العام 2023، ليبلغ مجمل الطلب 101.8 مليون برميل يوميا، مدفوعا بالاستهلاك في الصين، وارتفاع الطلب على وقود الطائرات.

وتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي بشكل حاد، ليبلغ مقدار النمو مليون برميل يوميا في عام 2024، مع نفاد قوة التعافي، ووسط انتشار السيارات الكهربائية والعمل من المنزل.

المصدر / الأناضول
#أوبك #وكالة الطاقة الدولية

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