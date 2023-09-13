إبعاد المرابطة سماح محاميد عن المسجد الأقصى

أبعدت سلطات الاجتلال المرابطة سماح محاميد من مدينة أم الفحم، اليوم الأربعاء، عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، للمرة الثانية، وذلك لمدة أربعة أشهر.

وقالت محاميد إن "الاحتلال يجدد إبعادي عن المسجد الأقصى للمرة الثانية على التوالي 4 أشهر أخرى".

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ويؤكد مرابطون في المسجد الأقصى أن سياسة الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال بشكل يومي بحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك تتواصل في سبيل إخلاء الأقصى وتفريغه من أهله لإتاحة المجال أمام اقتحامات المستوطنين المتكررة بشكل يومي.

المصدر / فلسطين أون لاين