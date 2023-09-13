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محكمة الاحتلال تؤجّل جلسة الأسير أحمد مناصرة لـ20 سبتمبر الجاري

13 سبتمبر 2023 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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الأسير أحمد مناصرة

أجَّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة اليوم الأربعاء، الجلسة الخاصة بالنظر مجدَّداً في أمر تجديد عزل الأسير أحمد مناصرة وذلك حتّى 20 أيلول الجاري.

وقال المحامي خالد زبارقة، إنّ الجلسة عقدت بحضور طاقم الدفاع الخاص بقضيته، وإلى جانبه المحاميان ناريمان الزعبي، وعدي منصور من مركز عدالة، وكذلك بحضور عائلته، ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، وممثلي عن قنصليات وسفارات أجنبية.

وفي بداية الجلسة جرى إبلاغ طاقم الدفاع، أنه لا يمكن إحضار أحمد للجلسة، وبعد مطالبة وإصرار من طاقم الدفاع، على حضوره، جرى إحضار أحمد لاحقًا.

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وأكد المحامي زبارقة، إن الوضع الصحي والنفسي لأحمد يتفاقم وهو أكثر سوءًا، مقارنة مع الشهور الماضية.

كما وأكّد أنّ استمرار احتجاز أحمد في العزل الانفراديّ، جريمة، مطالبًا بضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل إنقاذه والإفراج عنه.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسير مناصرة منذ نحو عامين في ظروف قاسية وصعبة، وذلك رغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل له.

المصدر / فلسطين أون لاين
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