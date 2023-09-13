إيطاليا تعلن وصول "موجة صادمة" من المهاجرين لأراضيها في يوم واحد

شهدت جزيرة لامبيدوزا في جنوب إيطاليا، أمس الثلاثاء، وصول أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي عبر البحر المتوسط.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا الجزيرة أمس بلغ 5 آلاف و112 مهاجرًا.

واستمر وصول المهاجرين بعد منتصف الليل وجاء ما يقرب من ألف شخص آخر إلى لامبيدوسا.

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ويتواجد في الجزيرة حاليًّا 6 آلاف و792 مهاجرًا غير نظامي وما زال توافد المهاجرين مستمرًا.

وتحاول السلطات المحلية إجلاء المهاجرين من الجزيرة إلى البر الرئيس لكي تتمكن من إدارة كثافة المهاجرين في لامبيدوزا.

موجة صامدة

وفي تصريحات لعمدة لامبيدوزا مساء الثلاثاء، فيليبو مانينو، قال إن الجزيرة لا تستطيع الصمود في وجه هذه "الموجة الصادمة".

وفي السياق، تداولت وسائل إعلام إيطالية أنباء تفيد بتشديد فرنسا مراقبتها الهجرة غير النظامية على حدودها مع إيطاليا، في أعقاب التزايد المتواصل لتوافد المهاجرين غير النظاميين خلال الأيام الأخيرة.

فيما علَّقت ألمانيا ضمن إطار "آلية التضامن الطوعي" قبول المهاجرين غير النظاميين من إيطاليا حتى إشعار آخر.

المصدر / وكالات