بعد الأسلحة.. صحيفة عبرية تكشف: السلطة ستحصل على معدات تجسس متقدمة

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، عن أن السلطة الفلسطينية في الضفة ستحصل على وسائل تكنولوجية متقدمة لتحسين قدراتها الاستخباراتية "التجسس"، إلى جانب الأسلحة والمدرعات التي الإعلان عنها أمس بدعم أمريكي وموافقة إسرائيلية.

وبحسب مصدر فلسطيني مسؤول للصحيفة العبرية، فإنه سيتم تجهيز قوات أمن السلطة بوسائل وسيتم تدريب وحدة إلكترونية على التعامل مع المعدات الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعدات الجديدة ستسمح للأجهزة الأمنية للسلطة بتنفيذ عمليات تجسس وجمع معلومات استخباراتية، بما في ذلك اختراق الهواتف المحمولة التابعة لشركات الخلوي الفلسطينية.

ولم تكن هذه الإجراءات متاحة للسلطة حتى الآن بسبب معارضة الاحتلال، بحسب الصحيفة.

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كما أن الصحيفة قالت إن سلطات وأمن الاحتلال يخشيا أن تستخدم هذه الأجهزة لكشف الجواسيس والعملاء.

وبحسب المصدر ذاته للصحيفة فإن الأجهزة الجديدة التي ستنقل للسلطة من شأنها أن تمنح أجهزة أمن الأخيرة الإمكانيات اللازمة لمتابعة المقاومين والقيام باعتقالاتهم.

وأكدت الصحيفة أن هذه الإجراءات من دعم السلطة تهدف إلى تعزيز حرب الأخيرة ضد حماس والجهاد وفصائل المقاومة في الضفة الغربية.

تتبع الشبكات الاجتماعية

بالإضافة إلى ذلك فإن الإمكانيات الجديدة التي ستتيح تتبع تحركات المقاومين واختراق هواتفهم المحمولة، تم تصميم المعدات الجديدة للسماح لمسؤولي السلطة بمحاربة "التحريض" على الشبكات الاجتماعية.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، كشفت مساء الإثنين الماضي، أن السلطة تسلمت عبر الأردن مجموعة من المصفحات والأسلحة لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر لصحيفة القدس المحلية، إن هذه المصفحات حصلت عليها السلطة من الجانب الأميركي عبر الوسيط الأردني، وبموافقة من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، بهدف تعزيز قدرات أجهزة السلطة في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية التي تتمركز في جنين، وفي مدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين