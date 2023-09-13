إعلان توظيف صادر عن شركة Palm Media بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (مسوق/ـة رقمي).

المهام المطلوبة:

- خبرة من سنتين الى ثلاثة في المجال.

- القدرة على التواصل والتشبيك مع العملاء.

- القدرة على التعامل مع منصات العمل الحر.

- لغة انجليزية جيدة.

- مهارات في الإقناع والتفاوض.

- القدرة على استقطاب المشاريع في مجالات عمل الشركة.

- القدرة على إدارة الحملات الاعلانية الممولة.

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/n3Tapxrw2WXQsT1F6

- ينتهي التسجيل للوظيفة بتاريخ 20/9/2023

- العنوان: مدينة غزة - السامر - عمارة المدينة - الطابق الثاني