إعلان توظيف صادر عن شركة Palm Media بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (مسوق/ـة رقمي).
المهام المطلوبة:
- خبرة من سنتين الى ثلاثة في المجال.
- القدرة على التواصل والتشبيك مع العملاء.
- القدرة على التعامل مع منصات العمل الحر.
- لغة انجليزية جيدة.
- مهارات في الإقناع والتفاوض.
- القدرة على استقطاب المشاريع في مجالات عمل الشركة.
- القدرة على إدارة الحملات الاعلانية الممولة.
طريقة التسجيل
- للتسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/n3Tapxrw2WXQsT1F6
- ينتهي التسجيل للوظيفة بتاريخ 20/9/2023
- العنوان: مدينة غزة - السامر - عمارة المدينة - الطابق الثاني