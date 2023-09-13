22 أسيرًا يرزحون في سجون الاحتلال ما قبل توقيع اتفاق أوسلو

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن 22 أسيرًا من القدامى، معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، والتي تحل اليوم ذكرى توقيعها الـ30.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، أن أقدم الأسرى الذين ما زالوا في الأسر ما قبل توقيع اتفاق أوسلو الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985 إلى جانبه (11) أسيرًا من محرّري صفقة (وفاء الأحرار)، الذين اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأفرج عنهم في الصفقة، وأعيد اعتقالهم عام 2014.

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وشكَّل اتفاق أوسلو للتسوية بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، "كارثة ونكبة ثانية" على الشعب الفلسطيني وقضيته برمتها، حيث لم يتحقق وعد الدولة، وزادت شراسة الاستيطان، وتهويد القدس، وبقي الأسرى في سجون الاحتلال.

وبحسب إحصاءات رسمية، تعتقل قوات الاحتلال في سجونها نحو 5200 أسير، من بينهم (36) أسيرة، ونحو (170) طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (1264)، بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات وهن: (رغد الفني، وسماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال).

المصدر / فلسطين أون لاين