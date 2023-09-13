براتب 834 دولارًا.. مطلوب سائق للعمل في وكالة (أونروا)

إعلان صادر عن إدارة الأونروا تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمَّى وظيفي (سائق) Driver للعمل بمكتب غزة الإقليمي وفقاً لما يلي:

مهام الوظيفة

- يقود أي مركبة مخصَّصة للوكالة، وفقًا للتوجيهات وفي حدود قوانين وأنظمة المرور المحلية / الدولية ونوع تسجيل السيارة ورخصة القيادة التي يحملها.

- يضمن سلامة السيارة والركاب والبضائع ومستخدمي الطريق الآخرين؛ تحميل/تفريغ السيارة المخصصة، حسب الحاجة، والمساعدة في نقل وتأمين المعدات/الأمتعة حسب الحاجة؛

- التأكد من أن رخصة قيادته صالحة دائمًا؛ وإبلاغ مشرفه عن أي مخالفة مرورية قد يكون لها تأثير على إذنه بتشغيل السيارة بما في ذلك خارج أوقات العمل؛ التأكد من أن وثائق المركبة صالحة دائمًا وفقًا للتعليمات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الأرقام التسلسلية للمركبة وبيانات التسجيل والمسافة المقطوعة وتصاريح عبور الحدود.

- يشرف على صيانة السيارة المخصذَصة له بما في ذلك الفحص الأساسي اليومي للزيت والبطارية والفرامل والمياه والإطارات وإبلاغ المشرف بالمشكلات. يضمن نظافة السيارة وحالتها العامة الجيدة من الداخل والخارج.

- الالتزام بالقواعد واللوائح والإجراءات خاصة في حالة الحوادث والإبلاغ عن الحوادث.

- يجب أن يكون لديك معرفة تفصيلية بأرقام الشرطة والطوارئ وأرقام الخدمة على جانب الطريق وإجراءات الاستدعاء.

الكفاءات

يتم تطبيق القيم الأساسية للأمم المتحدة المتمثلة في النزاهة والكفاءة المهنية واحترام التنوع والكفاءات الأساسية للتواصل والعمل مع الأشخاص والسعي لتحقيق النتائج بشكل افتراضي. بالإضافة إلى الكفاءات الوظيفية التالية:

- العلاقات والشبكات

- التخطيط والتنظيم

- تطبيق الخبرة الفنية

- اتباع التعليمات والإجراءات

- التعامل مع الضغوط والنكسات

مؤهلات الوظيفة

- أن يكون المتقدّم أنهى التعليم الأساسي وحاصل على شهادة (الثالث الإعدادي) على الأقل.

- يشترط وجود رخصة قيادة سارية المفعول لجميع أنواع المركبات.

- مطلوب المعرفة الأساسية لصيانة المركبات والتفتيش والإبلاغ عن الأخطاء.

- يشترط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في قيادة أنواع مختلفة من المركبات

- القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية وطلاقة اللغة العربية.

ملاحظات مهمة

- نوع العقد: موعد محدّد المدَّة

- مدة العقد: 3 أعوام بما في ذلك فترة اختبار مدتها عامًا واحدًا، مع إمكانية التمديد مرة أخرى، بشرط توافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.

- الراتب الأساسي الشهري يبدأ من 834.30 دولارًا أمريكيًا وبدل إعالة شهري يصل إلى 123.25 دولارًا.

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 217137

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Driver

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الإنجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 24/9/2023