الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي وتوقّع بسقوط زخات متفرقة من الأمطار

تتأثَّر البلاد اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائمًا جزئيًّا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول المعدَّل العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس

الخميس: يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة

الجمعة: يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت

السبت: يكون الجو صافيًا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدَّل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذير الأرصاد

وحذَّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين في أثناء تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي من فرصة تشكّل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

المصدر / فلسطين أون لاين