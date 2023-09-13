تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها واشتباكات.

وداهمت عشرات المنازل في الضفة، حيث فتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وبحسب مصادر محلية اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل، 4 أشقاء من مدينة طوباس، أثناء مرورهم عبر حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الأشقاء خلدون، وفراس، وحامد، ومحمد يوسف خالد دراغمة، أثناء مرورهم عبر حاجز حوارة.

اقرأ أيضا: مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق نابلس

كما اعتقلت قوات الاحتلال سمير يوسف محمد صوافطة على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، أثناء عودته من مدينة رام الله.

وفي السياق أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواالشبان العزل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

إجراءات مشددة

وتشدد قوات الاحتلال منذ ساعات متأخرة من الليل، إجراءاتها العسكرية في محافظة نابلس ومحيطها.

وصباح اليوم، واصلت تلك القوات، إغلاق بعض الحواجز بشكل كامل ومنع حركة المواطنين والمركبات عبرها، فيما فرضت إجراءات مشددة على الحركة عبر حواجز أخرى.

كما تواصل انتشارها المكثف في بلدة حوارة وعند مفترق بيتا.

ومنعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، أصحاب المحال من فتح محالهم التجارية بحوارة.

اقتحام قباطية

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية قضاء جنين، حيث بلغ عن اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال، دون أن يعلن عن أي إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال المطارد جواد الكزحة وشقيقه مجدي عقب محاصرة منزلهما من قبل قوة خاصة في بلدة قباطية، كما اعتقلت القوات الشاب شداد العارضة، شقيق الأسير محمود العارضة، والشاب أحمد مؤمن أبو زيد خلال اقتحام البلدة.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أشرف عمار، وذلك عقب اقتحام منزله في بلدة قفين.

المصدر / فلسطين أون لاين