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الاحتلال يعتقل أربعة أشقاء على حاجز حوارة

13 سبتمبر 2023 . الساعة 02:01 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أربعة فلسطينيين أشقاء من مدينة طوباس، أثناء مرورهم عبر حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفاد كمال بني عودة، مدير نادي الأسير في طوباس، بأن الاحتلال اعتقل الأشقاء "خلدون، وفراس، وحامد، ومحمد يوسف خالد دراغمة"، أثناء مرورهم عبر حاجز حوارة.

وشنت قوات الاحتلال، الأحد الماضي، حملة اعتقالات طالت 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وبحسب مصادر إعلامية فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، حيث داهمت البلدة فجرا، واعتقلتهم، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقل الاحتلال، شابين من بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة، حيث داهمت منزل أحدهما واقتادته إلى مركز توقيف المسكوبية، واعتقلت الآخر عقب دهم وتفتيش منزله في العيساوية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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