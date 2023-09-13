الفيضانات تجرف ربع درنة و5300 قتيل وآلاف المفقودين

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية جراء العاصفة "دانيال" إلى 5300 قتيل وفق آخر إحصائية صدرت، الثلاثاء، عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان.

وقال وزير الطيران في الحكومة الليبية المكلفة، هشام شكيوات إنه تم انتشال أكثر من ألف جثة في المدينة، فيما تحدّث الصليب الأحمر عن حصيلة قتلى "ضخمة"، بينما وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس، دقيقة صمت حداداً على أروح ضحايا فيضانات ليبيا وزلزال المغرب، في حين قال مسؤول ليبي، إن شبكة الطرق والجسور في درنة «انهارت بشكل كامل، وأن تكلفة إعادة إعمارها تبلغ نحو 67 مليون دولار.

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من جانبه قال المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية محمد أبولموشه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال)، إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل ونحو 7000 مصاب، في حين ما زال أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين.

وأكد أبولموشة تواصل عمليات البحث عن المفقودين وانقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق انقاذ محلية، مطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الانقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.

وبحسب مسؤولين في شرق ليبيا، انهار السدان الرئيسيان على نهر وادي درنة الصغير ليل الأحد الاثنين، ما تسبب في انزلاقات طينية ضخمة دمّرت جسوراً وجرفت العديد من المباني مع سكانها.

ربع المدينة اختفى

وقال وزير في الحكومة الليبية، إنه تم انتشال أكثر من ألف جثة في درنة، وإنه من غير الممكن إحصاء العدد الكلي للقتلى في الوقت الراهن، لكن العدد كبير للغاية.

وأضاف هشام شكيوات وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ :"عُدت من هناك الأمر كارثي للغاية الجثث ملقاة في كل مكان في البحر، في الأودية، تحت المباني".

وتابع "ليس لدي عدد إجمالي للقتلى، لكنه كبير جداً عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف لا أبالغ عندما أقول إن 25 بالمئة من المدينة اختفى والعديد من المباني انهار".

المصدر / وكالات