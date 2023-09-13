فوز ودي أخير لفريق غـــــــــزة الرياضي

غزة / مؤمن الكحلوت:

تغلب فريق غزة الرياضي على نظيره السلام بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء التجريبي الذي أقيم على ملعب بيت حانون البلدي شمال غزة.

وسجل ثلاثية الرياضي يوسف داوود، وفراس حماد، وكامل الترامسي من ركلة جزاء، لتكون تلك المباراة الاستعدادية الأخيرة للعميد، قبل استئناف الدوري الممتاز الجمعة القادمة.

ويواجه غزة الرياضي نظيره الهلال يوم الأحد القادم على ملعب فلسطين بمدينة غزة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، بينما يفتتح السلام مبارياته في دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال الأسبوع القادم.