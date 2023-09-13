لجنة الطوارئ بغزة ترفع درجة التأهب استعداداً للمنخفض

أوعزت اللجنة الحكومية لطوارئ الشتاء بغزة، لكافة فرق الطوارئ في البلديات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لأخذ الاحتياطات اللازمة ورفع درجة التأهب والاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية.

وأوضحت اللجنة في تصريح لها، مساء الثلاثاء، أن رفع درجة التأهب جاء بعد تزايد المعطيات حول وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الأرصاد الجوية بتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي يتكون قريب من سطح البحر مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الساحلية وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

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ودعت اللجنة المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الخاصة بتأمين الطوابق الأرضية في محيط المنازل التي تقع في الأماكن المنخفضة.

ولفتت إلى أنه في حال دخول المياه إلى المنزل احرص على فصل التيار الكهربائي.

كما طالبت المواطنين بالحرص على تثبيت الألواح على سطح المنازل وتثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح، وضرورة تنظيف مصارف المياه على الأسطح والأرضيات تجنباَ لتدفق المياه إلى المنازل.

المصدر / فلسطين أون لاين