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مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق نابلس

13 سبتمبر 2023 . الساعة 00:11 بتوقيت القدس
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اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، خلال اقتحام الاحتلال شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فقد شددت قوات الاحتلال، إجراءاتها العسكرية من حاجز حوارة العسكري حتى حاجز زعترة العسكري، والطرق الفرعية في محيط بلدتي حوارة وبيتا، جنوب نابلس.

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وانتشرت قوات الاحتلال بشكل كثيف في المنطقة، بذريعة البحث عن مطلق النار على مركبة إسرائيلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة خلال اقتحامها للبلدة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار، مساء الثلاثاء، في بلدة حوارة جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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