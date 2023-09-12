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الجزائري بودبوز من الأهلي إلى أُحد

12 سبتمبر 2023 . الساعة 23:45 بتوقيت القدس
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الجزائري بودبوز من الأهلي إلى أُحد

أعلن نادي أحد السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب الجزائري رياض بودبوز، قادمًا من نادي أهلي جدة السعودي، في صفقة انتقال حر، وبعقد لمدة موسمين.

وكان بودبوز قد خرج من حسابات النادي الأهلي، ومدربه الألماني ماتياس يايسله، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعد قيد 8 محترفين أجانب جدد، في قائمة الفريق الأول.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أُحد، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، فيديو يعلن فيه تعاقده بشكل رسمي مع الجزائري، وعلق عليه قائلًا: "صانع الأفراح -رياض بودبوز- في المدينة المنورة".

ويملك الجزائري تجربة احترافية رائعة من خلال اللعب في عدة أندية أوروبية أهمها سوشو وباستيا ومونبلييه وسانت إيتان في فرنسا، كما لعب في ناديي ريال بيتيس وسيلتا فيغو في إسبانيا.

وسجل الأهلي 8 أجانب في قائمة الفريق؛ وهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي والثنائي البرازيلي روبيرتو فيرمينو وروجر إيبانيز والإيفواري فرانك كيسي والجزائري رياض محرز، وصانع الألعاب الإسباني غابري فيغا، بالإضافة إلى الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين والمدافع التركي ميريح ديميرال.

جدير بالذكر أن نادي أحد يحتل المركز الثالث عشر في سلم ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023، برصيد 3 نقاط بعد مرور 4 جولات من المسابقة.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الجزائري بودبوز #الأهلي السعودي #أُحد

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