محمد أبو عون.. ذهب لحضور محاكمة نجله الأسير فأصبح أسيرا

اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الاثنين 11/9/2023 المواطن محمد عبد اللطيف حسن أبو عون (47 عاماً) من بلدة جبع جنوب جنين خلال وجوده داخل محكمة سالم العسكرية.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن المواطن "أبوعون" كان يتواجد في قاعة المحكمة لحضور جلسة محكمة نجله الأسير "هاني" فتفاجئ بحضور عدد من جنود الاحتلال في قاعة المحكمة وابلغوه أنه موقوف دون معرفة السبب وتم نقله إلى جهة مجهولة.

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وأشار إعلام الأسرى إلى أن المواطن أبو عون أصبح أسيرا كما نجله هاني الذي كان اعتقل في 17/8/2023 بعد توجهه لمقابلة المخابرات التي استدعته للتحقيق معه في معسكر سالم الاحتلالي وتم تمديد اعتقاله مرتين وكان له جلسة محاكمة بالأمس وكعادة الأهل يتوجهون لحضور المحاكم لرؤية أبنائهم والاطمئنان عليهم من جهة ولمعرفة ما قد يصدر بحقه من أحكام من جهة أخرى.