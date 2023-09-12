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بالصور المكبر يواصل استعداداته لمواجهة الفتوة السوري

12 سبتمبر 2023 . الساعة 19:43 بتوقيت القدس
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المكبر يواصل استعداداته لمواجهة الفتوة السوري
وائل الحلبي:

يواصل جبل المكبر استعداداته للمشاركة في دورة المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه خضر عبيد المدير الفني للفريق.

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ومن المقرر أن يخوض المكبر مباراتين تجريبيتين قبل السفر إلى العاصمة الأردنية عمان، والتي يستقبل فيها الفتوة السوري في افتتاح مشواره بالمجموعة الأولى من البطولة، والتي تضم إلى جانبهما النهضة العُماني والعهد اللبناني.

ويغادر وفد المكبر إلى الأردن يوم الخميس القادم على أن تتواصل تدريباته استعدادا للمباراة التي ستقام يوم الاثنين القادم على إستاد الزرقاء.

وأكد خضر عبيد على جاهزية فريقه قبل مباراته الأولى في المسابقة، لا سيما وأنه يملك لاعبين بارزين ولديهم خبرات دولية مع المنتخبات الوطنية، ويملكون القدرة على تقديم أداء ونتيجة مرضية أمام الفتوة السوري.

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وأشار عبيد إلى أن توقف دوري المحترفين نظرا لارتباطات المنتخبين الوطني والأولمبي، جاءت في توقيت هام لأعداد الفريق للبطولة في ظل توليه تدريب الفريق قبل انطلاق الدوري بأيام قليلة.

ووافق جبل المكبر على مواجهة فريقا الفتوة السوري والعهد اللبناني على ملاعب محايدة ذهابا وإيابا، بناء على الاتفاق بينهم بمتابعة لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة، فيما ستقام مباراتيه أمام النهضة العُماني على الملعب البيتي لكل طرف منهما.

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#جبل المكبر #المنتخب الفدائي #الاتحاد العام لكرة القدم #الفتوة السوري #خضر عبيد

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