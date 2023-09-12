ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في إعصار ليبيا إلى 12

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع ضحايا الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى 12.

وأوضحت أن قنصلية دولة فلسطين العامة في بنغازي أفادت بوفاة خالد محمد عبد الرزاق نوفل وطفله ياسين (5 سنوات)، ليرتفع عدد الضحايا من أبناء شعبنا جراء السيول إلى 12.

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وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك "إننا نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء".

المصدر / فلسطين أون لاين