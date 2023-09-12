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حماس: دعم الولايات المتحدة للسلطة بأسلحة ومصفحات يهدف لمواجهة المقاومة بالضفة

12 سبتمبر 2023 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
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حماس: دعم الولايات المتحدة للسلطة بأسلحة ومصفحات يهدف لمواجهة المقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية بأسلحة ومصفحات هدفه مواجهة المقاومة في الضفة الغربية.

وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، أن دعم الولايات المتحدة لأجهزة السلطة في الضفة الغربية بالأسلحة والمصفحات، يهدف لتعزيز هذه الأجهزة لمواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلة.

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ولفت قاسم، إلى أن الولايات المتحدة كانت دائماً تقف في خانة العداء لشعبنا وحقوقه، ولا يمكن أن تقدم أي دعم لأجهزة السلطة إلا لتحقيق مصالح الاحتلال فقط.

وأوضح أن، الدعم الامريكي يأتي بعد عجز الاحتلال عن مواجهة المقاومة في الضفة الغربية بعد تصاعدها وتمددها، وضمن مخرجات اللقاءات الأمنية مع الولايات المتحدة والأطراف المختلفة.

ودع قاسم، كل الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية للانحياز على الدوام لقضيتهم الوطنية ودعم المقاومة واسنادها وحماية أبناء شعبهم من تغول الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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