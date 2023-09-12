الناشطة "حمد" تدعو لمساندة شاملة وموحدّة للأسرى داخل سجون الاحتلال

قالت الناشطة السياسية سمر حمد إن الهجمة الشرسة للمحتل وحكومته المتطرفة المجرمة على أسرانا والمخططات التي تهدف إلى كسرهم وكسر عنفوانهم لما يمثلونه من رمز في الحالة الفلسطينية تحتاج لوقفة جادة وحازمة.

وشددت على ضرورة أن تكون هناك وقفة للكل الفلسطيني تتوحد فيها الحناجر والجهود وتتكاتف فيها الفعاليات ويتكامل فيها الاسناد.

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وأشارت إلى أن ما يتعرض له الأسرى جد خطير ومآلاته كفيلة بجعل أسرانا في خطر دائم وامتهان متكرر يُمارس عليهم.

وأضافت "حمد": "هذا يوم يوفى فيه الدين ويرد الفضل لأهله فالوقوف مع الأسرى واسنادهم والدفاع عن حقوقهم وضمان حمايتهم هو دين في رقابنا نوفيه لمن بذل العمر وضحى بزهرة الشباب التي ذبلت خلف القضبان، من أجل كرامتنا وقضيتنا وحريتنا".

وأكدت حمد أن الأسرى يخضون معارك طاحنة ينتزعون حقوقهم من هذا المحتل الظالم العنصري انتزاعا ويواجهون قراراته الإجرامية من مسافة الصفر.

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ودعت حمد القوى الوطنية والاسلامية والفصائل والمؤسسات الحقوقية واللجان الشعبية وكل أبناء الوطن الكرام والمستوى السياسي لقيادة السلطة والجميع أن يقف خلف مسؤوليته اتجاه الأسرى ولا يتوانون عن نصرتهم واسنادهم والدفاع عنهم، "فلا خير فينا إن سمحنا لعدونا أن يتفرد بأسرانا مناط كرامتنا ورمز عزتنا".

وقالت حركة حماس سابقا، إن الحرب المفتوحة على الأسرى بقرارات حكومية صهيونية إجرامية لن تكسر إرادتهم، ولن تؤثر في معنوياتهم، وسيواجه العدو أسودا في السجون لا يقبلون الضيم ولا يستسلمون لقرارات الاحتلال وسحب المنجزات، وسيقاومون بكل ما يملكون وعيونهم على الأقصى والحرية القريبة.

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وأكدت وقوف شعبنا بأكمله إلى جانبهم في معركة الحرية والتصعيد المرتقب ضد إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري.

وكانت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة قد دعت جماهير شعبنا لأوسع مشاركة لدعم الاسرى في مواجهة السجان والوزير الفاشي “بن غفير”، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية اليوم الثلاثاء، في كافة المدن والقرى بمحافظات الوطن، تحت عنوان: "وحدة الأحرار- عنوان الانتصار".

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، دعمها للخطوات النضالية للحركة الأسيرة ضد إجراءات الاحتلال، داعية أبناء شعبنا إلى النفير والاستجابة لنداء الأسرى.

وأكدت شخصيات وطنية ونواب على أهمية وقوف الجميع عند مسؤولياته، إلى جانب الوقوف بشكل صادق وحقيقي وشامل لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للمشاركة الواسعة في فعاليات إسناد الأسرى ونصرتهم ضد السجان اليوم الثلاثاء، وذلك تلبية لدعوة اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين