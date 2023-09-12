أبو مرزوق يصل بيروت للتأكيد على وقف إطلاق النار في "عين الحلوة"

وصل نائب رئيس حركة حماس في الخارج، اليوم الثلاثاء، موسى أبو مرزوق إلى لبنان، في زيارة تستغرق عدة أيام لبحث تطورات الأوضاع في المخيمات وجهود وقف إطلاق النار في مخيم "عين الحلوة" جنوبي لبنان.

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وأفاد المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في تصريح صحفي، أنه من "المقرر أن يلتقي أبو مرزوق بمسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، لمحاولة احتواء الأوضاع في مخيم عين الحلوة، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الاشتباكات العنيفة التي أودت بحياة العديد من أبناء شعبنا"



وبدأت الحركة تعود تدريجيًا إلى شوارع مدينة صيدا جنوبي لبنان، في ظل الهدوء الحذر ووقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة، حيث فتحت بعض المحال التجارية أبوابها أمام المواطنين وفتح الطرقات أمام السيارات في الاتجاهين.

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وكانت اشتباكات قد اندلعت بين مسلحين فلسطينيين في المخيم، قبل شهر، أسفرت عن مقتل 14 شخصًا، وجرح أكثر من 60 آخرين، واضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم إلى الفرار من منازلهم.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "أونروا" حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين