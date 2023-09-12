رئيس أركان الجيش المصري يصل ليبيا لتقديم الإغاثة الإنسانية

وصل رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر، على رأس وفد عسكري، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ليبيا للتنسيق بشأن تقديم الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب الليبي بعد الإعصار الذي ضرب البلاد وخلف آلاف الضحايا ودمارا كبيرا.

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وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبد الحافظ، أن تلك الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق في المحن والأزمات كافة.

وأضاف عبد الحافظ، "أنه مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي الذي يبدأ بإيفاد عدد 3 طائرة عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية وعدد 25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين".

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وأكد أن القوات المسلحة تسخر إمكاناتها كافة للوقوف مع الأشقاء في ليبيا في هذه الظروف الصعبة، وتتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر / وكالات