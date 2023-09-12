"الطوارئ الحكومية" ترفع درجة التأهب استعدادًا للمنخفض الجوي

أوعزت اللجنة الحكومية لطوارئ الشتاء في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، لكافة فرق الطوارئ في البلديات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لأخذ الاحتياطات اللازمة ورفع درجة التأهب والاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، أن رفع درجة التأهب جاء بعد تزايد المعطيات حول وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية، بتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي يتكون قريبًا من سطح البحر مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الساحلية وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

ودعت اللجنة الحكومية المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات التالية:

تأمين الطوابق الأرضية في محيط المنازل التي تقع في الأماكن المنخفضة.

في حال دخول المياه إلى المنزل احرص على فصل التيار الكهربائي.

احرص على تثبيت الألواح على سطح المنزل وتثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح.

تنظيف مصارف المياه على الأسطح والأرضيات تجنباَ لتدفق المياه إلى المنازل.

المصدر / فلسطين أون لاين