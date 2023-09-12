رسالة سرية من مبابي لريال مدريد

كشف تقرير صحفي عن فحوي "رسالة سرية" بعث المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بها إلى ريال مدريد الإسباني، بالتزامن مع تقارير تُرجح انضمام اللاعب صاحب الـ24 عامًا إلى النادي الملكي، خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة 2024.



وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الكروي الحالي 2023-24، ومن غير الواضح حتى الآن ما إن كان المهاجم الفرنسي سيجدد عقده مع النادي الباريسي، أو سيرحل عن قلعة "حديقة الأمراء" مجانًا بانقضاء شهر يونيو/ حزيران.



وسبق لمبابي أن أعلن رغبته في إنهاء عقده مع باريس سان جيرمان، قبل الرحيل بصورة مجانية، الأمر الذي قابلته إدارة النادي الفرنسي بالرفض المُطلق.



وتعامل قادة سان جيرمان بحزم كبير مع مبابي، ليستبعدوا اللاعب من تدريبات ومباريات الفريق، مع اشتراطهم توقيع كيليان عقدًا جديدًا مع النادي، أو رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية المنتهية، تجنبًا لمغادرته المجانية بانتهاء عقده الحالي.



وعاد مبابي إلى تدريبات ومباريات الفريق الأول لباريس بموجب اتفاق "غير مُعلَن" مع إدارة النادي، ووفقًا لما أفاد به الصحفي إدواردو إندا لبرنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، فإن اتفاق مبابي مع قادة سان جيرمان لم يثنِ قائد المنتخب الفرنسي عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.



وقال إندا إن مبابي بعث برسالة إلى ريال مدريد، طلب فيها من قادة النادي الإسباني التحلي بالهدوء، مع إخبارهم بأنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.



يُذكر أن مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2017، وخلال 263 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الفرنسية، تمكن نجم موناكو السابق من تسجيل 217 هدفًا، وتقديم 98 تمريرة حاسمة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.





المصدر / فلسطين اونلاين