بوتين يعلّق على محاكمة ترامب.. ماذا قال؟

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، هي "انتقام سياسي" ويكشف الفساد المتأصل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي، الذي عقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على ساحل المحيط الهادئ: "فيما يتعلّضق بمحاكمة ترامب، فإن ما يجري اليوم، في رأيي، أمر جيد لأنه يكشف مدى فساد النظام السياسي الأميركي، الذي لا يمكنه التظاهر بتعليم الآخرين الديمقراطية".

اقرأ أيضًا: ترامب يغادر سجن فولتون بجورجيا بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية



وأضاف "كل ما يجري لترامب هو اضطهاد تحركه دوافع سياسية، هذا هو واقع الأمر، ويجري تحت سمع وبصر مواطني الولايات المتحدة والعالم أجمع".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب المرشح الأوفر حظًا للفوز ببطاقة الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، أكد ترامب مرارًا على علاقته الوثيقة مع بوتين.

اقرأ أيضًا: وصفه بالغبي.. ترامب يهاجم بايدن



وزعم ترامب أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا في غضون أيام إذا عاد إلى الرئاسة، ولم يقدّم تفاصيل عن نهجه المحتمل.

وأضاف بوتين "سمعنا ترامب يقول إنه سيحل المشكلات الملحة في غضون أيام قليلة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، حسنًا، هذا أمر لن يجلب إلا السعادة، هذا أمر جيد".

اقرأ أيضًا: ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024



ومن المقرَّر أن تجري روسيا هي الأخرى انتخابات رئاسية عام 2024، وتردد بوتين، الثلاثاء، عندما سئل عما إذا كان سيسعى لولاية أخرى بعد توليه السلطة، كرئيس أو رئيس للوزراء، منذ عام 2000، حيث قال "سنتحدث عن ذلك بعد أن يعلن البرلمان الروسي عن موعد الانتخابات".

المصدر / فلسطين أون لاين