بونوتشي يقرر مقاضاة يوفنتوس بسبب فسخ عقده

كشفت تقارير متعددة في إيطاليا، أنّ ليوناردو بونوتشي سيتخذ إجراءات قانونية ضد ناديه السابق يوفنتوس، بعد تجميده عن الفريق خلال الشهرين الماضيين.



وأُجبر بونوتشي على التدرب منفردًا منعزلًا خلال فترة الإعداد للموسم الجديد؛ كونه لم يكن جزءًا من خطط الإيطالي ماسيميليانو أليغري، المدير الفني للسيدة العجوز.



وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق "جيانلوكا دي مارزيو" أنّ بونوتشي سيقاضي ناديه السابق الذي لم يضعه في الحالة المناسبة للتدريب مع النادي، مما يخالف الاتفاقية الجماعية مع الاتحاد الإيطالي للاعبي كرة القدم.



ويرى بونوتشي أن يوفنتوس أضر به بإبقائه خارج الفريق الأول لعدة أسابيع، كما أنّ قرار النادي أضر بصورته وطبيعته المهنية، وتسبب في أن مسيرة اللاعب تدهورت خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح دي مارزيو أن بونوتشي تدرب في ملعب تدريب النادي في المساء وفي أوقات مختلفة عن بقية الفريق، ولم يلتقِ أبدًا بالطاقم الفني ولم يتمكن من استخدام جميع مرافق التدريب، وسيقوم محاميا بونوتشي، أنطونيو كونتي وغابرييلي زوشيريتي، برفع دعوى قضائية اليوم.



وينوي بونوتشي حال فوزه بالقضية بالتبرع بالتعويض المادي الذي سيحصله عليه إلى صالح جمعية أونليس نيورلاند، وهي منظمة غير حكومية تدعم أسر الأطفال في المستشفيات في تورينو وتُساعد في شراء أجهزة تنظيم ضربات القلب وتتبرع بها للأندية الرياضية والمدارس.



وكان بونوتشي (36 عامًا) قد غادر يوفنتوس نحو يونيون برلين الألماني في صفقة انتقال حُر، بعد فسخ التعاقد رغم أنّ عقده كان ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.

المصدر / فلسطين اونلاين