7 أهم طرق الوقاية من الزلازل

غزة/ محمد زقوت

الزلازل تُعَدّ واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تهدد حياتنا وممتلكاتنا، وحتى نتجنبها لا بد من معرفة طرق الوقاية من الزلازل.

ويمثل فهم الإجراءات الوقائية من الزلازل واتباعها أن يسهم بشكل كبير في تقليل الأضرار والمخاطر المحتملة التي تعود على أرواح الأشخاص وممتلكاتهم.

لذا، تشكل هذه الإجراءات جزء مهم من التصرف الصحيح والسليم للحفاظ على سلامة الأشخاص والبيئة بجميع مكوناتها من خطر الزلازل.

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في هذا المقال، سنتعرف من خلال موقع "فلسطين أون لاين" على أهم الإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها للوقاية من الزلازل.

1. تصميم مباني مقاومة للزلازل:

إحدى الخطوات الأساسية في الوقاية من الزلازل هي ضمان أن المباني مصممة ومبنية وفق معايير تصميم مقاوم للزلازل.

من خلال استخدام مواد بناء مقاومة للزلازل وتطبيق تقنيات هندسية تزيد من استقرار المبنى خلال الهزات الأرضية.

2. تثبيت الأثاث والأجسام الثقيلة:

لتقليل خطر الإصابة والأضرار المادية الناتجة عن الزلازل، يجب تثبيت الأثاث والأجسام الثقيلة بإحكام، باستخدام أشرطة وأقفال لتأمين الأثاث والأجهزة الكبيرة بحيث لا تسقط خلال الهزات.

3. إعداد حقيبة الطوارئ:

كن مستعدًا دائمًا للطوارئ من خلال إعداد حقيبة طوارئ تحتوي على مستلزمات البقاء على قيد الحياة ضمن هذه الحقيبة.

ويجب أن تتضمن الحقيبة مواد غذائية غير قابلة للفساد وأدوات إسعافات أولية ومصادر إضاءة واتصال في حالة انقطاع الكهرباء وغيرها.

4. التوعية والتدريب:

قم بزيارة دورات التوعية حول الزلازل لفهم الخطر والتصرف الصحيح في حالة وقوع الزلزال، و يُفضل تنظيم تدريبات عائلية دورية للتحضير للطوارئ.

5. تقييم المخاطر في المنزل:

قم بتقييم المخاطر في المنزل بحيث يمكنك تحديد الأماكن الأكثر خطورة واتخاذ إجراءات لتقليل هذه المخاطر، مثل تثبيت الأجسام الثقيلة وتأمين الأثاث.

6. تحسين البنية التحتية:

ضمن الإجراءات الوقائية، تأكد من أن البنية التحتية العامة مثل الجسور والسدود مصممة لتحمل الزلازل دون تلف كبير.

7. توعية الجمهور:

التوعية المستمرة حول مخاطر الزلازل والتصرف السليم يمكن أن تساعد في تقليل الأضرار، ونشر المعلومات حول الزلازل وكيفية التصرف الصحيح في وسائل الإعلام والمدارس يمكن أن يكون له تأثير كبير.

في الختام، تبقى الزلازل تهديدًا خطيرًا للإنسان والبيئة، ولكن من خلال تنفيذ طرق الوقاية من الزلازل، يمكننا التقليل من أثر هذه الكوارث الطبيعية والتحضير لمواجهتها بفعالية.

المصدر / فلسطين أون لاين