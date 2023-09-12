نقابة الأطباء تقرّر الإيعاز لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل

أوعزت نقابة الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل اليوم الساعة السادسة مساء في جميع مستشفيات وزارة الصحة.

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن خطوتها هذه جاء على إثر تنصّل الوزارة والحكومة في الضفو مما تمَّ الاتفاق عليه بالأمس مع النقابة لإنهاء الأزمة.

وقالت النقابة: "تنصل الوزارة والحكومة مما تم الاتفاق عليه بالأمس مع النقابة لإنهاء الأزمة وعليه فإننا سنوعز لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل اليوم الساعة السادسة مساء في جميع مستشفيات وزارة الصحة وذلك حتى تقوم الحكومة بتوفر الحماية للأطباء وتطبيق القانون على المسيئين والمتجاوزين على القانون الفلسطيني".

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ودعت جميع المواطنين المرضى التوجّه للمستشفيات الخاصة.

كما ودعت جميع خدمات الإسعاف عدم التوجه للمستشفيات الحكومية ونقل المرضى للمستشفيات البديلة.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بتحويل المرضى المنومين في المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.

المصدر / فلسطين أون لاين