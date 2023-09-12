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نظَّمت لقاء استماع لعمال منطقة "القرارة" بخان يونس

نقابات العمال تؤكد أهمية توسيع المشاريع الصغيرة لمعالجة الفقر والبطالة

12 سبتمبر 2023 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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لقاء نقابة العمال في القرارة

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، أهمية توسيع المشاريع الصغيرة في قطاع غزة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير فرص عمل للعمال.

جاء ذلك خلال لقاء استماع نظَّمه الاتحاد العام بمحافظة خان يونس، أمس، لعشرات العمال بمنطقة القرارة شرق محافظة خان يونس، بحضور مدير مديرية العمل بالمحافظة مجدي أبو غالي.

وناقش اللقاء بعض القضايا العمالية مثل الحد الأدنى للأجور، وتصاريح العمل بالداخل المحتل، ومشاريع (القرض الحسن) لبناء وتطوير المشاريع الصغيرة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا.

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من جانبه، شدَّد نائب رئيس الاتحاد العام علاء العمور، على أهمية تعزيز المشاريع الصغيرة التي تعتبر عصب الاقتصاد، وتتميَّز بقدرتها على توفير فرص عمل ودخل دائم، وتتميز بأنها تحتاج لرأس مال منخفض للبدء في نشاطها.

ورأى أن تشجيع المشاريع الصغيرة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، وتعد منطلقًا لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتساهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وكما أكد على ضرورة توسيع وتعزيز انتشار المشاريع الصغيرة في قطاع غزة وتوفير جميع السبل لنجاحها، فضلًا عن الإرشاد والتوعية لأصحابها مع المتابعة من جهات مختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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