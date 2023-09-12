الجمعية الإسلامية بغزة توزّع كفالات الأيتام

وزَّعت الجمعية الإسلامية كفالات نقدية على الأيتام المكفولين لديها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الكفالات المحلية 29 يتيمًا بإجمالي مبلغ 6890 شيقلًا، فيما استفاد من كفالة فاعلي خير من الأردن 27 يتيمًا بإجمالي مبلغ 3105 شواقل.

وقال الأمين العام للجمعية الإسلامية د. عماد الحديدي: "إن هؤلاء الأيتام يمرون بنفس الظروف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل عام من جوع وحصار وخوف غير أن هؤلاء الأيتام إلى جانب ذلك قد فقدوا الوالد الذي يعتبر فى نظر الأبناء هو السند وهو عنصر الأمان فى البيت".

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وأضاف: "هذه الكفالة التي تصل لليتيم وهو فى أمس الحاجة لها تجعله يشعر بمدى الترابط بين المسلمين في جميع أنحاء العالم ومن هذا المنطلق ينشأ هذا اليتيم على حب إخوانه المسلمين في شتى بقاع الأرض يتعاطف معهم ويحب لهم الخير".

وتحرص الجمعية على أن تكون اليد التي تمتد لهؤلاء الأيتام من خلال توفير المساعدة المادية والرعاية الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية من خلال برامج متنوعة.

المصدر / فلسطين أون لاين