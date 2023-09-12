10 ضحايا و62 محاصرًا من جالية شعبنا الفلسطيني في سيول ليبيا

توفيت عائلة فلسطينية، ومواطناً آخر، اليوم الثلاثاء، من جرَّاء السيول الجارفة التي ضربت منطقة درنة شرق ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن العائلة مكونة من 8 أفراد وهي عائلة محمود الطواب وزوجته وأولاده.

وأفادت أن المواطن حمدان سليمان عياد أبو عمرة تُوفي في منطقة البيضا.

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وبوفاة العائلة الفلسطينية والمواطن يرتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني من جرَّاء الإعصار إلى 10، وارتفاع عدد المفقودين إلى 3 كما ذكرت وزارة الخارجية.

ووفق مصادر فلسطينية تحاصر مياه السيول قضية 62 مواطناً فلسطينيّاً في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة.

المصدر / فلسطين أون لاين