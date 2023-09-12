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10 ضحايا و62 محاصرًا من جالية شعبنا الفلسطيني في سيول ليبيا

12 سبتمبر 2023 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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مشهد من سيول ليبيا

توفيت عائلة فلسطينية، ومواطناً آخر، اليوم الثلاثاء، من جرَّاء السيول الجارفة التي ضربت منطقة درنة شرق ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن العائلة مكونة من 8 أفراد وهي عائلة محمود الطواب وزوجته وأولاده.

وأفادت أن المواطن حمدان سليمان عياد أبو عمرة تُوفي في منطقة البيضا.

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وبوفاة العائلة الفلسطينية والمواطن يرتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني من جرَّاء الإعصار إلى 10، وارتفاع عدد المفقودين إلى 3 كما ذكرت وزارة الخارجية.

ووفق مصادر فلسطينية تحاصر مياه السيول قضية 62 مواطناً فلسطينيّاً في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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