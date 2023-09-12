بوغبا يواجه احتمالية الإيقاف مدة طويلة

يواجه بول بوغبا نجم خط وسط يوفنتوس، احتمالية الإيقاف لمدة 4 سنوات، بحسب الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات "نادو إيطاليا".

وكان بوغبا أحد اللاعبين الذين أُجري لهم فحصٌ عشوائيٌ لتعاطي المنشطات بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

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وأظهر الفحص وجود مستقبلات هرمون التستوستيرون في العينة التي قدّمها الدولي الفرنسي، ويحق لبوغبا أن يطلب إجراء تحليلٍ ثانٍ، أي أخذ العينة "باء"، لضمان عدم وجود أخطاء في العينة الأولى، أو العينة "ألف".

وفي حال جاءت النتيجة إيجابيةً من العينة "باء" أيضاً، سيتم إيقاف ابن الـ 30 عامًا بشكلٍ تلقائيٍ في انتظار صدور الحكم ضده، وإذا ثبت تناوله لعقاقير محظورة من أجل تحسين الأداء، فإنه قد يتم إيقافه لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهو ما قد يجبره وقتها على اتخاذ خطوة الاعتزال مبكراً.

المصدر / فلسطين أون لاين