فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القيادي أبو كويك يدعو لأوسع مشاركة في الوقفات الجماهيرية نصرة للأسرى

عميد عائلة الجعبري: السلطة تستهدفنا وسنتوجه للقضاء لوضع حد لاعتداءاتها

بوغبا يواجه احتمالية الإيقاف مدة طويلة

تأجيل نتنياهو قرارات بن غفير ضد الأسرى.. خطوة محسوبة تجنبًا لغضب المقاومة

شهاب: استهداف الاحتلال للتعليم بالقدس جزء من تهويد المدينة

هدوء حذر يسود "عين الحلوة" بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل.. ليس مجرد مهارة

هاليفي: المواجهة المقبلة قد تشمل عدة ساحات والعديد من الضحايا

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي خلال الحرب

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم وحالتهم الصحية تتدهور

بوغبا يواجه احتمالية الإيقاف مدة طويلة

12 سبتمبر 2023 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
...
بول بوغبا نجم خط وسط يوفنتوس

يواجه بول بوغبا نجم خط وسط يوفنتوس، احتمالية الإيقاف لمدة 4 سنوات، بحسب الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات "نادو إيطاليا".

وكان بوغبا أحد اللاعبين الذين أُجري لهم فحصٌ عشوائيٌ لتعاطي المنشطات بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

اقرأ أيضًا: المنشطات تتسبب بإيقاف بوغبا لاعب يوفنتوس

وأظهر الفحص وجود مستقبلات هرمون التستوستيرون في العينة التي قدّمها الدولي الفرنسي، ويحق لبوغبا أن يطلب إجراء تحليلٍ ثانٍ، أي أخذ العينة "باء"، لضمان عدم وجود أخطاء في العينة الأولى، أو العينة "ألف".

وفي حال جاءت النتيجة إيجابيةً من العينة "باء" أيضاً، سيتم إيقاف ابن الـ 30 عامًا بشكلٍ تلقائيٍ في انتظار صدور الحكم ضده، وإذا ثبت تناوله لعقاقير محظورة من أجل تحسين الأداء، فإنه قد يتم إيقافه لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهو ما قد يجبره وقتها على اتخاذ خطوة الاعتزال مبكراً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الدوري الإيطالي #رياضة #بوغبا #منشطات #كرة قدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة