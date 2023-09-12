ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم وحالتهم الصحية تتدهور

أكد نادي الأسيرالفلسطيني، أن الوضع الصحي للمعتقلين المضربين سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، وماهر الأخرس، في تدهور مع مرور الوقت، ورغم ذلك لم تتعاطَ إدارة السجون مع أي مطلب من مطالبهم، مشيراً إلى أن الأسرى الثلاثة يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ووضعهم الصحي في تدهور.

وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "إضراب الأسرى الثلاثة المضربين يأتي في ظل وجود حكومة يمينية فاشية، وما يجري بحقهم جريمة تشارك فيها أجهزة الاحتلال كافة، التي تواصل تعنتها وترفض حتى التعاطي مع مطلبهم المتمثل في إنهاء اعتقالهم التعسفي، وذلك رغم تفاقم حالتهم الصحية".

اقرأ أيضاً: 3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

وذكر أن المعتقلين المضربين، كانوا قد خاضوا إضرابات سابقة طويلة، وأثرت فعليًا في أوضاعهم الصحية، مطالباً كل المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنهم، وإنهاء جريمة اعتقالهم.

ويُشار إلى أن المعتقلين كايد الفسفوس، وسلطان خلوف يواصلان الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 40 يومًا رفضًا لاعتقالهم الإداري، والمعتقل ماهر الأخرس يواصل إضرابه منذ 21 يوما، إذ وجهت سلطات الاحتلال بحقّه لائحة اتهام، ومددت اعتقاله حتى يوم الخميس.

المصدر / فلسطين أون لاين