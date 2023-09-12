مستوطنون يستولون على منزل وسط مدينة القدس

استولى مستوطنون اليوم الثلاثاء على منزل يعود لعائلة إدريس في حي القرمي بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واستنكر السكان القاطنون في الحي اقتحام المستوطنين للمنزل بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قام المستوطنون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل.

اقرأ أيضًا: حمادة: الاستيلاء على منزل عائلة "صب لبن" عدوان سافر لن يفلح في تهجير المقدسيين

وتمَّ إبلاغ عائلة إدريس بالاقتحام، وعلى الفور حضروا إلى المكان، وحدثت مشادات كلامية بين أفراد العائلة والمستوطنين وقوات الاحتلال.

وأكد محمد صالح محمد إدريس أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتهم للمنزل الذي تعيش فيه حاليًّا والدته وشقيقته.

وأوضح أن المستوطنين استغلوا غياب والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، واقتحم العشرات منهم المنزل.

المصدر / فلسطين أون لاين