للطلبة الفلسطينيين..مِنح دراسية من الأزهر الشريف في مصر للعام 2023/2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع ديوان الرئاسة وديوان قاضي القضاة، عن توفر منح دراسية في الأزهرالشريف بجمهورية مصر العربية للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصي الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

للاطلاع على تعليمات المنح الدراسية الخاصة بدرجة البكالوريوس اضغط هنـــــا

لتعبئة طلب الوزارة الالكتروني اضغط هنـــــا

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وآلية تقديم الطلب، أوضحت الوزارة أن على الطلبة المعنيين التقدم تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات .

وأكدت على ضرورة أن تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

وذكرت عنوان الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : [email protected]

مكاتب التعليم العالي والبحث العلمي:

نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103

الخليل – الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332

غزة - وزارة التربية والتعليم العالي - تل الهوا

المصدر / فلسطين أون لاين