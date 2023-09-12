"التعليم" تعلن عن توفّر عددا من المنح الدراسية في باكستان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن توفر عدد من المنح الدراسية في كل من جمهورية باكستان ومصر في تخصصات مختلفة للعام 2023/2024.

وقالت الوزارة إن عددا من المنح الدراسية توفرت في جمهورية باكستان، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

للاطلاع على تعليمات المقاعد الدراسية والشروط والوثائق المطلوبة الرجاء اضغط هنـا.

لتعبئة طلب الوزارة الالكتروني اضغط هنـا

آلية تقديم الطلب:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات الخاصة أعلاه.

اماكن تقديم الطلبات:

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة – تل الهوا.

المصدر / فلسطين أون لاين