الطقس: أجواء شديدة الحرارة في أرجاء فلسطين كافَّة

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارّاً إلى شديد الحرارة ومغبرًا أحيانًا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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طقس الثلاثاء 12 سبتمبر

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبيًّا فوق المناطق الجبلية لطيفًا في بقية المناطق ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 13 سبتمبر

وتوقَّعت أن تتأثر فلسطين يوم غدٍ الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائمًا جزئيًّا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدَّل العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس 14 سبتمبر

ويكون الجو الخميس غائمًا جزئيّاً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 15 سبتمبر

والجمعة المقبلة، يكون الجو صافيًا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدَّل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذَّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الأربعاء من فرصة تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة، خاصة المناطق الجنوبية الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين