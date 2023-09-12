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بالفيديو والصور المقاومة بغزة تبدأ تنفيذ مناورة "الركن الشديد 4"

12 سبتمبر 2023 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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من مناورة الركن الشديد 4 للمقاومة (تصوير: ياسر فتحي)

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة المنضوية تحت "الغرفة المشتركة"، مناورة عسكرية واسعة تحت اسم "الركن الشديد 4".

المناورة انطلقت في جميع محافظات قطاع غزة، عند الساعة السابعة صباحًا وستنتهي بحسب بيان للمقاومة عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم.

فيديو من مناورة الركن الشديد 4 (تصوير: ياسر فتحي)

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وأعلنت المقاومة أنها ستستخدم كافة قدراتها في المناورات الواسعة التي تحاكي عدة سيناريوهات منها اقتحام مستوطنات وأسر جنود إسرائيليين وعمليات عبر البر والبحر واستخدام المسيرات الانتحارية وغيرها ضد أهداف إسرائيلية.

أصوات انفجارات

وفي إطار المناورة سيلاحظ انتشار واسع للمقاومة وكذلك للأجهزة الأمنية، وستسمع أصوات انفجارات في مختلف المناطق.

كذلك تقرر إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل جزئي وشارع الرشيد خلال فترة المناورة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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