تخللتها مواجهات.. حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وبحسب إفادة مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال في حملتها 21 مواطنا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ومن بين المعتقلين اعتقلت 3 من مدينة جنين، وهم تقي بسام أبو عبيد، وحسن السعدي، وشراع الهنداوي.

وجاء اعتقال المواطنين الثلاثة أثناء مرورهم بمركبتهم عبر حاجز عسكري نصبته قرب مفترق بزاريا، على طريق نابلس- جنين.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد كاظم أبو عجمية من مخيم الدهيشة، كما اعتقلت الشابين كريم زواهرة ومحمد أبو فريحة من مدينة بيت لحم. ومن بلدة تقوع، اعتقلت 6 شبان هم: فاد البدن، وعكرمة العمور، وحسين العمور، وقسام العمور، ومحمد العمور، ومحمود العمور.

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ومن مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود أبو ذياب، ومصطفى عودة، ونجله أحمد، بعد اقتحام عدة منازل بالمنطقة الجنوبية من المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة منفذ عملية حوارة، أسامة بني فضل، في بلدة عقربا جنوب نابلس، وفتشته وعاثت فيه خرابا، علما أن هذا الاقتحام هو الخامس منذ تنفيذه العملية.

عملية حوارة

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل والد وشقيقي الشاب أسامة عيسى بني فضل الذي يطارده الاحتلال بتهمة تنفيذ عملية حوارة التي وقعت قبل 3 أسابيع وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وقال شقيقه محمد بني فضل إن قوات الاحتلال داهمت البناية السكنية التي يقطنون بها، واحتجزت جميع أفراد العائلة في شقة واحدة، ونفذت عمليات تفتيش دقيقة داخل البناية وفي محيطها، وخربت محتوياتها بحجة البحث عن شقيقه.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة كرمة جنوب الخليل واعتقلت 4 فلسطينيين، بينهم والد المصاب والمتهم بتنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "حجاي"، أكرم جبريل أبو شيخة، وكلا من وائل عثمان العواودة وصلاح محمود العواودة وعدي فيصل العواودة.

إصابات بالاختناق

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، في مخيم العروب، شمال الخليل.

وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

كما أغلقت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، المداخل الرئيسية لمدينة أريحا، ونصبت عددا من الحواجز العسكرية على مداخل المدينة، وأوقفت مركبات الفلسطينيين، خاصة الخارجين من المدينة، وفتشتها، وأجبرتهم على سلوك طرق وعرة.

وفي السياق أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصلة بين بلدة العوجا ومدينة أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين